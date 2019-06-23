減息真的近了？特朗普：從未威脅要將鮑威爾降職

外國傳媒報道，美國總統特朗普最新表示，從未威脅要將聯儲局主席鮑威爾「降職」。他在接受訪問時說：「我從未要脅要把鮑威爾降職。如果我想這樣做，是可以的，但我沒有建議過。」



較早前外媒引述消息稱，特朗普政府於2月曾探討解除鮑威爾擔任美國聯儲局主席職位的合法性，並讓他成為聯儲局理事。報道並指，白宮首席經濟顧問庫德洛隨後表示，沒有考慮將鮑威爾降職。



事實上，特朗普多次批評聯儲局加息，對鮑威爾愈來愈不滿。不過，其經濟顧問團隊已警告，解僱鮑威爾將是一場災難性的舉動，同時會讓投資者感到擔憂，並破壞市場對聯儲局獨立的信心。

－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。