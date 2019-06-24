東方日報B1：下半年30盤萬五伙出籠　勢掀激鬥！

樓市負面因素逐漸消散，隨着股市持續反彈及美國有望減息等刺激，新盤市場於下半年將會進入戰國時代。本報統計，期內料有多達30個全新樓盤出籠搶客，合共提供逾1.5萬伙，較上半年市場吸納量高出逾三成，當中佔逾一半供應來自九龍區。業界預料，全年一手住宅交投將創15年新高紀錄。



上半年樓價持續回升，新盤市場交投仍算暢旺，至今已經錄得超過1萬宗成交，按年上升超過三成。受到股市震盪等的影響，早前發展商曾暫緩了推盤步伐，有多個原本預告次季登場項目，最終並無開售，相信有關樓盤將會壓縮於第3季內陸續推出市場，令市場的競爭更為激烈。



事實上，近日新盤市場推售氣氛已明顯轉活，單是九龍區，下半年勢有多逾8,000伙陸續登場。



個別地區下月料率先爆發搶客戰。例如啟德發展區料將出現雙盤齊發搶客情況，嘉華國際(00173)的嘉峯匯早已預告，可望短期獲批預售樓花同意書，並會隨即推售，提供1,006伙。而同區合景泰富(01813)等合作的尚‧珒溋亦部署年中發售，提供667伙。



除啟德外，九龍各區亦將有多個大型樓盤出擊。新鴻基地產(00016)計劃開售多時的西南九龍匯璽III，提供1,172伙，第3季將啟動賣樓攻勢。而長實集團(01113)鄰近的長沙灣愛海頌，設有876伙，現正待批預售樓花文件，料有機會在相若時間推出。



期內九龍區將再有豪宅盤推出，信和置業(00083)的何文田嘉道理道項目，提供175伙，正待批售樓。物業主打三、四房大單位，其中四房戶面積約1,800至2,000方呎，針對豪宅換樓客源。



至於另一新盤供應重鎮新界區，下半年相信有多逾六千個單位應市。當中，供應源源不絕的屯門掃管笏，短期之內預料會再有大型項目加入推售行列，中國恒大(03333)旗下的區內管翠路項目第一及二期，合共提供1,982個單位，早前已取得售樓紙，據了解，將於短期內啟動軟銷攻勢，可望下季開始銷售。



即使已十多年未有大型樓盤推出的青衣區，最快第3季亦會再有全新盤登場。佳明集團控股(01271)旗下的區內細山路項目，早前已經入紙申請預售，項目合共提供776個單位，預料獲准售樓便會隨即起動。



該盤單位種類多元化，標準戶間隔介乎一至四房不等，實用面積約300至800方呎，特色戶面積則約1,000至2,000多方呎，料可吸納區內積聚多時的各類客源。



另一方面，向來供應短缺的港島區，年底前亦有機會多達8個全新物業開盤，合共提供多達900伙。當中亦包括多個超級豪宅項目，例如長實集團的西半山波老道項目第一期，提供115伙，發展商早前曾透露，初步估計最低單位入場費亦會超過1億元。



至於年內山頂區唯一全新盤代表，是會德豐地產負責銷售的山頂道77號項目，只設8座洋房，預計將會吸引本地、內地及海外富豪級買家注意。



業界亦預期下半年新盤市場將會百花齊放。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，發展商將會乘市況回勇積極開盤，下半年推盤量勢較上半年更多，受惠居屋向隅客將回流等刺激，預期以中小型單位需求最為殷切，料未來6個月的一手住宅交投量可達約一萬宗，全年銷售量合計則突破兩萬宗，較2018年增加逾兩成。

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