BIS報告︰科企金融領域收入佔一成　須完善監管

近年多家大型科技企業涉足金融業，國際清算銀行(BIS)發表報告指出，各大科企收入中，有一成來自金融領域，並且陸續加強與銀行界合作，為龐大的網絡用戶提供金融服務，呼籲全球監管機構以銀行界標準監管科企的金融活動。



騰訊控股(00700)、亞馬遜、Facebook等多家知名科企，近年無不進軍金融市場。報告指出，現時科企與資訊科技相關業務僅佔收入46.2%，反而消費品及金融服務則逐漸增加，分別佔收入21.6%及11.3%。科企尤其喜歡透過自身的網絡平台，協助第三方機構向龐大網絡用戶推廣財富管理服務及售賣保險產品。



●最看重支付系統

支付系統更是科企最看重的一環。報告指出，以eBay持有的PayPal及阿里巴巴旗下的支付寶為例，已完全融入新興起的電子商務，但上述支付平台需高度依賴銀行的協助，由銀行負責轉帳的工作，才能令相關交易於銀行體系內完成。



值得留意的是，內地現時的手機支付已領先全球，由科企提供的手機支付所涉及的交易，已佔國內生產總值達16%，反而美國僅佔0.6%，英國及印尼更少於0.1%，可見科企在金融業的滲透力相當強。



BIS認為，由於科企的金融服務已成為銀行活動一部份，因此監管機構應以銀行標準管理科企的金融服務，包括加強客戶身份認證技術，以防有人經支付平台進行洗黑錢或其他金融罪行。



為針對科企的業務方式，該行建議各地除要應用傳統金融監管條例外，亦應要求科企保障客戶的私人資料，監管機構則需設立針對科技的監管工具，才能有效管理科企的金融服務合規水平。

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