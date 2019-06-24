古勝：友邦保險強勢有因

憧憬中美元首在G20峰會舉行會議之下，港股上周大反彈，令全個月波幅得以翻一番。至於話本周兩位大大會面結果係點，老古認為，即使冇咩成果，都會好似上次美朝元首會面冇協議咁，好來好去SAY GOODBYE，之後再各自宣示立場做嘢。所以，留意住會議情況，聞到燶味，應該都會有足夠時間逃生，唔對路就走為上着！



上周內地A股喺人民幣匯率持續回勇下向上，滬綜指突破三千點關，但港股就未有跟足，唔少個股都有回吐，畢竟周末唔知美國總統特朗普又有咩偉論，加上香港立立亂，埋單計數，輕倉過周末係正常不過。展望本周市況會趨向波動，做好做淡都好，要嚴控注碼，謹記依家唔係瞓身博的時候。



藍籌股友邦保險(01299)上周股價最多累升逾12%，走勢之強，是金融海嘯以來鮮見。市場憧憬，中美若能達成貿易協議，少不得開放內地保險市場，友邦將會成為受益者。睇到呢轉升浪，有成交支持，有貨可以繼續坐，毋須要急於估頂；至於冇貨又想上車的話，可以留意回吐喺80元邊承接。



上周傳來中電控股(00002)發盈警，以為睇錯，好端端一家公用股，有盈利保證，何解會搞到發盈警？原來係因為要就澳洲業務撥備所致。由於消息對股東而言頗為「震撼」，上周五股價曾跌逾半成。雖然有大行估計，今年公司派息不會受影響，但始終估值要打個折扣，暫時先觀望85元承接，再作部署。



另一隻走樣的個股係維他奶國際(00345)，上周公布完業績後，股價失守40元關，上周低見38.2元，成交大增。事緣維他奶全年盈利僅多賺19%，市盈率超過60倍，估值高得令人「嘔奶」﹗不過，老古認為，股價升咗咁多，藉消息調整唔係咩出奇，最重要係呢家公司企業管治質素同執行能力都好，雖然盈利增長未如大家預期，但另一角度睇，係之前指數基金過度炒作，並掉頭沽空，引發波動而已。估計是浪落到37元水平會有初步支持，而明年係公司踏入80周年，或會派發特別息，短線策略可先待低位承接區出現，沽空減少，再部署分注翻兜。



呢期油價同金價向好，油股同金股都精神番啲。油股短炒首選依然係敏感度最高的中海油(00883)，而金股方面，老古上周一提及，買金礦股就不如買黃金ETF，當時SPDR金ETF(02840)才1,000元，上周五高位見1,040元，已上車可以安心穩坐順風車，未上車都仲可以趁回吐分注入市，目標反覆向1,200元推進。



東方產經專欄作者 古勝

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