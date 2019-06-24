沈振盈：期結前反覆向淡

政治市、消息市難炒之處，在於市況極飄忽，可預測性極低，一兩日之間就會出現很大的變化。過去一周的情況正是好例子，星期三美國總統特朗普一個電話，跟國家主席習近平通電，就能夠令全球股市大幅回升，港股兩日升逾千點，美股亦重上歷史高位。雖然今次G20的特習會，難望會有進展，但市場在投資情緒悲觀、技術上極度超賣的情況下，只要出現了一個藉口，就足以導致到大挾淡倉的結果。



周四期指結算，加上又到半年結，以及G20會議，港股升到現水平，雖然已到了重大阻力位，但大戶仍有可能力托指數結算，兼且將期指倉轉到下月份。故此，在期指結算前，投資者不宜高追入市，更不應持有重倉股票。



若以玄學的角度看，本周的日子對股市偏向不利，相信市況會處於反覆偏淡的形態，待期指大戶完成轉倉後，才可望有明確的方向。



本周每日的股市走勢預測：



周一(壬辰日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，反覆上落。



周二(癸巳日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，走勢偏淡。



周三(甲午日)：天干屬木地支屬火，木生火之局，出現跌勢。



周四(乙未日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況震盪。



周五(丙申日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，先跌後反彈。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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