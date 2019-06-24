羅尚沛：狂人爭連任 助股市回復理性

在中美貿易戰的背景下，只要有特朗普這個人物，金股匯全方位都唔會有悶場。上兩個星期還在憂慮中美在G20只要能碰個面，不反枱已算是天大利好了，點知上個星期特朗普一段留言，就把局勢180度轉變。



特朗普的變幻莫測我們見怪不怪，今次的G20橄欖枝，配合他稍後宣布會角逐連任美國總統，日後的事情推論就簡單得多了，凡從他口說出的，都可以解讀為爭取選票，既然特朗普目標已明，投資市場也毋須如以往一樣，特朗普一講話就有得震冇得瞓。



例子一、中美貿易戰。如果要撈貿戰選票的話，務必要兩面討好，贊成增加中國關稅的選民，只要周不時提醒他們美國每個月都多賺了幾十億關稅，選票自然袋袋平安。而反對的一方，大多數是來自與中國市場有緊密關係的商家，對付他們，最好就是打協商牌，美其名是尋找中美雙方都滿意的貿易協議，其實就是拖得就拖。



例子二、逼聯儲局減息。每次特朗普對聯儲局指指點點，美元的反應都會一次比一次加劇，而且社會聲音對總統經常性粗暴干預聯儲局決定已有微言。美國人一直自豪聯儲局的獨立性，如果特朗普真的一意孤行怒炒鮑威爾，所得到的「減息選票」，恐怕彌補不到「擔心霸權愈玩愈爛」而流失的選票。



目標清晰，我們反而可以用一個理性的角度去思考問題。美國上星期一如本欄所料沒有減息，至於債市在暗示的7月減息機會過半，相信也可能隨着G20特習會而降低。事實上，歷史上美國每次失業率低於4%時減息的話，幾乎都會出現衰退，這點華爾街應該清楚不過，如果沒有了特朗普因素，所謂的全球減息潮預測也會不攻自破。



恒指形勢稍見曙光，但28,500處於100天線和下降中的50天線的交匯點，回吐壓力會增加。這個星期估計觀望氣氛會濃厚，注意成交會不會銳減，何況A股和人民幣已連升多日，都是時候要喘口氣，本周策略是有胡先食，只保留大藍籌。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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