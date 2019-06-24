周樂樂：A股外部壓力仍未消散

在多重利好的護盤之下，A股上周一掃陰霾，強勢反彈。一周累計，上證50指數漲5.16%、滬深300指數漲4.03%、滬證指漲3.13%、深成指漲2.93%、中小板綜指漲2.57%、創業板綜指漲3.43%。板塊方面，漲幅最大的五大板塊為非銀金融、休閒服務、電腦、食品飲料、國防軍工；唯一下跌板塊為農林牧漁。



消息面上，由於全球經濟下行壓力巨大，全球央行紛紛行動起來。歐央行、美聯儲相繼表達了再寬鬆預期。至此，全球新一輪寬鬆周期已呼之欲出。更為重要的是，中美兩國元首18日意外互通電話，中美貿易談判重回正軌。



與此同時，內地也密集出台穩增長措施。金融監管層採取多重措施，維穩同業風險。內需穩增長措施密集落地。金融創新方面，科創板正式開板、滬倫通開通、放鬆併購重組限制等。可見，在經濟景氣急劇惡化之下，政策之手正成為護盤的中堅力量。在5月大跌後，重磅利好密集兌現，市場忽如一夜春風來。不僅股市狂歡，大宗商品、黃金、外匯市場都迎來大行情。



展望未來，經濟低迷之際，寬鬆周期將徐徐到來。但中美貿易戰前景仍不能過於樂觀。隨着G20會議的到來，對中美雙方談判結果有必要維持審慎。在伊朗宣布擊落美國軍用無人機後，美國與伊朗走向軍事對抗的概率大幅提高。中東地緣政治危機可能引發石油危機已經被日本預警。若再現石油危機，全球經濟將再度蒙塵。當今之際，美國全球強硬出擊，全球戰略平衡和國際秩序面臨巨大衝擊，大國博弈的局勢並未明朗。



內地的金融供給側改革以及去槓桿政策已經挺進到核心金融地帶，部分高風險銀行被處置，並引發信用緊縮進程。雖然，近期監管層採取了多重措施，維穩同業業務，但在供給側改革指導原則下，信用分層緊縮將不可避免。此外，由於政策承諾不搞大水漫灌刺激，以及較高的通脹率，也減弱了政策對沖信用緊縮的力度。若中美貿易談判再度無法取得進展，並導致美國對剩餘三千億美元貿易額加徵關稅，則加劇中美雙方衰退壓力，美股的「戴維斯雙殺效應」壓力也會成為A股的重大外部壓力。



當然，考慮到5月份以來市場持續回調，以及整體估值偏低，在全球進入寬鬆周期之際，我們對A股走勢審慎樂觀。同時，將密切關注中美貿易談判的進展，以及全球地緣政治風險。低估值藍籌依然是市場的共識，部分依然低估的藍籌仍是配置首選；但部分高估值消費類藍籌則建議迴避。此外，隨着科創板的開板，部分質優科技股也值得布局。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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