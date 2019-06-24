劉嘉晉：途屹受惠日本旅遊業盛世

過去一年，到日本的遊客已達創紀錄的3,100萬人次。日本正密鑼緊鼓準備今年的世界盃橄欖球賽以及2020年東京奧運。日本以古代寺廟與活潑流行文化著稱，根據日本國際觀光振興機構統計，2018年已吸引了3,120萬人次造訪，按年增長8.7%。



造訪日本的國外旅客以亞洲幾個鄰國為主，其中中國遊客已超過800萬人次(增長13.9%)。國外旅客在日本的整體消費金額，達到創紀錄的4.5兆日圓(約415億美元)。其中，內地旅客是最大的消費群體，花費了1.54兆日圓，約佔旅遊總支出的三分之一。於2014至2018年期間，內地前往日本旅遊的出境旅客人數迅速增長，以旅行團方式前往的旅客人次由約1.4百萬增至2.6百萬，複合年增長率為15.5%，而以自由行方式的，則由約1.8百萬增至5.8百萬，複合年增長率為33.9%。筆者認為未來數年，趨勢仍會持續增長。



新股途屹控股(01701)主要業務為向華東客戶提供日本旅行團及自由行相關產品，集團與香港多間旅行社有緊密的合作關係，向其平台及渠道提供旅遊產品，目前於日本的產品線多達54條。是次上市集資淨額1.05億元，集資所得中20%將用於擴大香港銷售網絡、20%用於收購日本京都的酒店資產及20%用於投資日本東京一間旅行社公司。



這次招股書亦披露，公司引入Navibell為基石投資者，投資額2,500萬元。Navibell持有人為阿里巴巴集團聯合創始人之一的謝世煌。另外同屬阿里系、湖畔宏盛基金創始人盛森亦為另一基石投資者，認購200萬元。



筆者相信未來數年將是日本的盛世，旅遊業持續帶動經濟發展。明年舉辦的東京奧運，其後的世博會，以及在不遠將來的賭場開業，相信對主力發展日本旅遊事業的途屹能直接受惠，上市後絕對值得吸納作中、長線投資。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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