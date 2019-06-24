鄺民彬：風起雲湧　黃金有價

美國聯儲局維持利率不變，不過亦暗示在必要時將會減息，而在今年餘下時間，可能會減息最多半厘。根據利率期貨顯示，下月減息四分之一厘的機會近80%，而9月亦有逾70%再減四分一厘。另外，歐洲央行行長德拉吉表示，由於歐元區經濟面臨更多風險，央行可能調整債券購買計劃上限，同時亦有降息可能。



雖然，環球央行再度採取偏寬的貨幣政策，有利提振投資情緒，不過同時亦反映全球經濟硬着陸的風險正升溫，在經濟基本面未能改善下，料減息的正面影響將較為有限，投資市場只會維持區間上落，並未具備大升條件。



外圍仍有較多不明朗因素，雖然中美元首將於下周的G20峰會會面，不過市場對取得徹底共識，仍持有較為保留的態度。另外，美國政府亦正就徵收中國餘下3,000億美元入口貨品關稅舉行聽證會。同時，主張「硬脫歐」的英國前外相約翰遜成為英國保守黨黨魁以及英國首相的機會大增，或為當地的政局更帶來潛在風險，現階段不宜過於進取。



近日投資氣氛有所改善，不過資金繼續流入黃金等避險資產，帶動金價觸及年內高位。事實上，環球央行重新採取偏寬的貨幣政策，加上投資氣氛仍較審慎，均有利支持金價表現。另外，根據IMF的4月數據，全球央行淨購買量為43噸，按月增長8%，而累計首4個月，全球央行淨購金量為207噸，亦為2010年以來同期最多，在多個利好因素支持下，料短線黃金ETF及金礦相關可跑贏大市。



港股近日明顯反彈，相信正消化政局回穩及中美元首再度會面等利好因素，不過近日累積升幅較多，建議投資者可於29,000點附近先行減持獲利。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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