陳政深：海爾轉勢可看高一線

市場的不明朗因素逐步消除，令港股氣氛有所改善。中美貿易上的爭議，理應可在G20峰會後進一步減退，當然，兩國在短期內達成全面協調議的機會，仍然相對較小，但最少在對投資市場的影響上，已由之前的負面轉趨正面。不過，從環球的一些指標及事件來看，實體經濟的隱憂着實不少，至少在白宮方面的判斷如是。



上周特朗普口頭上對美聯儲局施加壓力，指聯儲局早應減息，又指主席鮑威爾最終會照做；伊朗擊落美國無人機，特朗普稱只屬個別人士的無心之失，意圖淡化事件。



簡單直接思考，兩件事分別反映，白宮認為目前經濟難以承受現時息口水平，同時油價抽高亦對美國毫無好處，而節外生枝的地緣政局，對美國而言亦屬不利。究其原因，是在白宮的評估當中，經濟的基礎極為脆弱，同時亦都欠缺動力，太廣闊的戰線實難以承受。當這些理解及預期反映於投資市場上，負面情緒便會漸漸擴散，這正是筆者所擔心的情況。



當然，短至中線而言，這些憂慮大概仍言之尚早，個別轉勢股份仍然值得投資者考慮；以恒指未能企穩的50天線為依歸，理應有一定勝算。海爾電器(01169)剛告突破下降通道，同時重上50天線水平。發改委早前刊發通知，表明推動重點消費更新升級，同時推動家電及消費電子產品改朝換代，並針對安全性鼓勵消費者替換高耗能舊電器。當經濟前景不明，消費自是國家焦點所在，板塊未來走勢亦因而值得看高一線。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)