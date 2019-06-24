鑫濤：日本政策框架令Yen價難跌

上月日本央行行長黑田東彥曾表示，日本經濟若然失去實現2%通脹目標的動力，該行將考慮加大貨幣寬鬆政策力度，而在通脹達到目標後，央行委員會將討論退出在2016年推出的收益率曲線控制政策框架。



不過，日本央行目前面對的問題是，日本的通脹仍然偏離央行目標，因為內部和外部的需求仍然十分脆弱，這使到上述央行的收益曲線控制政策框架在全球經濟增長放緩和債市收益率持續下跌的背景下產生了反效果。



這個政策框架其實是日本央行過去3年貨幣政策的核心，主要是透過公開市場操作使到日本的10年期國債息率盡量貼近零水平，但又要阻止長債息率陷入負值，目的是要控制孳息曲線，好處是可以改善日本國內銀行的盈利空間，亦可以利用寬鬆貨幣政策去改善日本的經濟。



但問題是，目前其他發達國家的國債息率因中美貿易戰爆發後已持續下跌，加上巿場預期聯儲局下半年或有兩至三次的減息機會，因此美國10年期國債息率近期亦已出現明顯的跌勢。但日本央行目前的收益率曲線控制政策框架卻令到日本的債息未能與其他發達國家同步下跌，這使到日本債息有明顯的抗跌力並增加了日圓的吸引力，支持上周日圓滙價即使在環球股市回升令避險需求下跌時亦可以保持強勁的走勢，所以上周美元兌日圓因此可以在美股保持上升的勢頭下，亦能順利跌穿107.80重要低位支持及低收。



由於日本通脹率在可見的將來達到央行目標的可能性微乎其微，因此央行難以退出這個政策框架。即使日本央行目前面對減息的壓力正在不斷上升中，市場亦開始對央行未來可能減息持開放的態度，甚至相信央行或會放棄收益曲線控制框架，但在央行正式宣布減息及放棄這個政策框架前，日圓滙價只會繼續保持強勁的走勢，美元兑日圓料會進一步下挫，大方向會跌穿105心理關口及朝着100邁進。因此，進取的投資者本周可以採取順勢的逢高沽出美元兌日圓策略。



資深市場人士 鑫濤

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