吳小平：人行下半年勢減息降準

最近兩周，中美貿易戰峰迴路轉，A股科創板進入倒計時。港股和A股均顯著回升，兩地期權看多交易者更是收穫巨大，總算是一掃陰霾。



目前，交易員們正等待大陸貨幣當局降準，或降息，普遍看好進一步的市場復甦。



降息，已經不是一個新鮮事。年初至今，從印度到新西蘭，從澳大利亞到波蘭，都在降息。日本、歐洲繼續保持寬鬆，最近美聯儲局議息會議也意外傳出降息徵兆，而CME9月利率期貨顯示降息概率已超過70%。



目前的中美五年期國債，仍然保持着大概為1.2%的利差，這屬於央行易行長說過的「舒適地帶」。如果美國重新進入降息通道，無疑將顯著降低中國央行放鬆「貨幣閘門」和人民幣匯率的壓力。



筆者熟悉的私募基金，目前正普遍提高倉位，積極參與押注大陸貨幣政策鬆弛力度的賭局。而從投資、消費、就業等各方面看來，大陸貨幣政策的放鬆，已是必然，別無選擇。



其一，財政政策能力有限。為了抵抗經濟增速下滑，中國上半年主要動用了財政力量。支出明顯前置，對當時基建有明顯提振作用。但減稅降費後，財政收入明顯下降，基建增長開始疲弱。往後看，隨着財政赤字繼續透支和減稅降收，大陸經濟動能還將繼續回落。



其二，外部摩擦繼續，前途仍舊不明朗。由於大部分貿易商搶出口，應該說上個月的貿易下滑情況還不顯著，但是本月開始，相信出口訂單和實際出貨均將受到較大衝擊，而外貿數字從來都是就業率的關鍵性先行指標之一。



其三，社會零售消費也不樂觀。國統局公布的5月消費增速是各經濟資料中的唯一亮點，前值7.2%，當月正增長8.6%。不過，今年放假日全部在5月，而去年有足足3個假日在4月。考慮到這個較大區別，今年5月實際社會零售增速僅為7%，創16年來新低。如果考慮社會零售價格受到當月食品價格顯著上漲的拉抬，那麼這種增長的真實品質更加「低劣」。



其四，工業增加值低於預期。採礦、電力、熱力、燃氣、供水等基礎性資料均普遍回落。發電量回落最為明顯，幾乎進入負增長區。上游生產雖然貌似不差，但下游需求銳減，如汽車產量繼續同比下滑，從4月的-16%降到五月的-22%，因此上游庫存開始增加，持續增長難以實現。



其五，就業情況最為值得關注。從5月PMI分項來看，從業人員指數比5月進一步回落，僅為47，創十年以來新低。當然，就業率茲事體大，筆者還不能僅僅就一個PMI就得出悲觀看法，但是創造主要就業是中小微企業，而目前草根調研下來，這些企業的經營不確定性顯然遠遠高於大型企業。



筆者預測，2019年下半年，人民銀行可能將順應美國降息大勢，在降息和降準兩個領域分別動作，最大可能是降準2次，降息1次。其他貨幣中間工具也將提升規模，降低成本。這裏既要挽救中小銀行危局，也要繼續為低成本支援中小企業融資而服務。前者處理不好，有釀成金融動盪的先兆，後者處理不好，則將進一步衝擊失業率，衝擊社會零售，衝擊私營企業投資意願。



吳小平

資深金融人士，曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

