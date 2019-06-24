大健：GDR倫敦掛牌有套戥機會嗎？

上星期收到一個朋友的短訊，問有否留意到最近有一隻A、H股通過「滬倫通」，以GDR（全球預託證券）形式在倫敦掛牌買賣，而其GDR的價格較A股有高達三成折讓，朋友想問有沒有賺錢機會？



近日實在有太多新聞吸引目光，若非朋友問到，也沒有留意到已有第一隻GDR在倫敦上市。在掛牌頭幾日來說，GDR價錢比A股低差不多三成，但到底這是GDR較A股存在折讓，還是A股較GDR存在溢價呢？其實在A股市場相對封閉，以及外國投資者普遍對中資股給予較低估值下，出現這個價差也可以說是意料之內。



據朋友所說以及一些報道分析，在倫敦上市的GDR存在一個轉換為成A股的機會，但要在這隻GDR上市120日之後才啟動，即是說若果投資者持有GDR便可在大約四個月後轉換成A股，須把握以較高價出售的機會。



說到這裏，筆者有一個疑問，當時也有向朋友提出來，就是若果可以將GDR轉換成A股並在A股市場出售，那麼沽貨後收到的人民幣可否匯到境外？可惜目前找不到相關資料，未能找到答案，望有高人可以提點。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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