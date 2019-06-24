【地產專題】下半年新盤大混戰　料30項目開售共1.5萬伙

樓市負面因素逐漸消散，隨着股市持續反彈及美國有望減息等刺激，新盤市場於下半年將會進入戰國時代。本報統計，期內料有多達30多個全新樓盤出籠搶客，合共提供逾1.5萬伙，較上半年市場吸納量高出近四成，當中佔逾一半供應來自九龍區。業界預料，全年一手住宅交投可望突破2萬宗。



上半年樓價持續回升，新盤市場交投仍算暢旺，至今已錄得超過1萬宗成交，按年升逾三成。受股市震盪等影響，早前發展商曾暫緩推盤步伐，多個原本預告次季登場項目，最終並無開售，相信有關樓盤將會壓縮於第三季內陸續推出市場，令市場競爭更為激烈。



事實上，近日新盤市場推售氣氛已明顯轉活，單是九龍區，下半年勢有多逾八千伙陸續登場。個別地區下月料率先爆發搶客戰。例如啟德發展區料將出現雙盤齊發搶客情況，嘉華國際(00173)的嘉峯匯早已預告，可望短期獲批預售樓花同意書，並會隨即推售，提供1,006伙。而同區合景泰富(01813)等合作的尚‧珒溋亦部署年中發售，提供667伙。



新地匯璽III涉1172單位

除啟德外，九龍各區亦將有多個大型樓盤出擊。新鴻基地產(00016)計劃開售多時的西南九龍匯璽III，提供1,172伙，第三季將啟動賣樓攻勢。而長實集團(01113)鄰近的長沙灣愛海頌，設有876伙，現正待批預售樓花文件，料有機會在相若時間推出。



期內九龍區將再有豪宅盤推出，信和置業(00083)的何文田嘉道理道項目，提供175伙，正待批售樓。物業主打三、四房大單位，其中四房戶面積約1,800至2,000方呎，針對豪宅換樓客源。



●恒大掃管笏獲批售樓紙

至於另一新盤供應重鎮新界區，下半年相信有多逾六千伙應市。當中供應源源不絕的屯門掃管笏，短期內料會再有大型項目加入推售行列，中國恒大(03333)區內管翠路項目第一及二期，共有1,982伙，早前已取得售樓紙，據悉將於短期內啟動軟銷攻勢，可望下季開始銷售。



即使已十多年未有大型樓盤推出的青衣區，最快第三季亦會再有全新盤登場。佳明集團控股(01271)區內細山路項目，早前已入紙申請預售，提供776伙，料獲准售樓便會隨即起動。該盤單位種類多元化，標準戶間隔介乎一至四房不等，實用面積約300至800方呎，特色戶面積則約1,000至2,000多方呎，料可吸納區內積聚多時的各類客源。



●長實波老道入場費逾億

另方面，向來供應短缺的港島區，年底前亦有機會多達8個全新物業開盤，共提供多達900伙。當中亦包括多個超級豪宅項目，例如長實集團的西半山波老道項目第一期，提供115伙，發展商早前曾透露，初步估計最低單位入場費亦會超過1億元。而年內山頂區唯一全新盤代表，是會德豐地產負責銷售的山頂道77號項目，只設8座洋房，預計將會吸引本地、內地及海外富豪級買家注意。



●全年銷售量勢15載新高

業界預期下半年新盤市場將百花齊放。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，發展商將會乘市況回勇積極開盤，下半年推盤量勢較上半年更多，受惠居屋向隅客將回流等刺激，預期以中小型單位需求最殷切，料未來6個月一手住宅交投量可達約1萬宗，全年銷量較去年增加逾兩成，並創15年新高紀錄。



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