【市前重點睇】美匯考驗96關　油價做好

●美匯指數跌至96.18，離岸人民幣(CNH)高見6.8615，港匯企7.8145，圓匯見107.35，歐元漲至1.1375，英鎊高企1.2751。金價觸及1,410美元。布油升上65.37美元，紐油高見57.95美元。道指期貨向好。



●道指上周五(21日)收報26,719點，跌34點或0.13%；標指收報2,950點，跌3點或0.13%；納指收報8,031點，跌19點或0.24%。 https://bit.ly/2KxBfuR



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報28,450點，跌22點。



●美國10年期國債孳息率上周五收報2.054厘，升2.56點子。



●美國總統特朗普表示，從未威脅要將聯儲局主席鮑威爾「降職」。



●美國商務部擴大對華出口黑名單，新增5間中國科技公司列入其需要美國政府批准，才能採購美國產品的清單，指它們均是發展超級電腦，部分技術用於軍事現代化，包括模擬核爆，對美國國家安全構成威脅。



●聯儲局壓力測試結果：美國18家主要銀行全部過關。



●傳特朗普政府正考慮要求美國國內使用的5G通訊設備，必須在中國以外的地區設計和生產。



●紐約期油上周五收報每桶57.43美元，升36美仙或0.6%，創5月29日以來收市新高。布蘭特期油收報每桶65.2美元，升75美仙或1.2%，全周累升5.1%。



-特朗普政府計劃周一(24日)宣布更多對伊朗的制裁措施，但同時透露準備在沒有任何先決條件的情況下與伊朗領導人舉行會談。



●紐約期金上周五收報每安士1,400.1美元，升3.2美元或0.23%，創2013年9月以來收市新高，全周計累升逾4%。



●英國富時100指數上周五收報7,407點，跌16點或0.23%；法國CAC指數收報5,528點，跌7點或0.13%；德國DAX指數收報12,339點，跌15點或0.13%。 https://bit.ly/2N6KDry



●傳歐洲央行行長德拉吉對歐盟領導人表示，如果經濟沒有改善，而且通脹面臨無法持續保持在央行目標水平的威脅，將需要額外的刺激措施。



●華為創辦人任正非於上周五接受訪問時透露，該公司自5月中被美國列入「黑名單」後，海外手機銷售1個多月以來暴跌四成，尤其是早前獲利最豐厚的西歐市場。



-華為起訴美國商務部，要求歸還被扣押的電訊設備。



●傳三星電子等南韓巨企擬將生產線遷離中國。



●虛擬貨幣比特幣曾突破1.1萬美元。



●報道指中國人民銀行共調整10間券商的待償還短期融資券餘額上限，料或不低於2,800億元人民幣。



●南岸洽談注資，第六度延期限。 https://bit.ly/2Fsu9no



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