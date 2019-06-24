【股民熱話】中美元首會面若步美朝無協議後塵　港股會點？

本周城中焦點，乃中美元首在日本出席二十國集團(G20)峰會時召開會議，商談貿易問題。



事實上，中美貿易戰開打已逾年，在內地經濟增長放緩，以及美國企業反對關稅措施的聲音日響，中美兩國元首係時候坐低實事求是，傾出個解決方案來！



之不過，如今中美矛盾，並不止於貿易問題。隨着華為被封殺，全面性的科技戰如箭在弦。期望中美元首今次會面能簽成一紙協議，也許有點奢望。但若然中美元首會面步越南美朝會後塵，即以沒有協議收場，港股會點反應？



首先，沒有協議收場，都有兩個情景。其一，中美元首可能會公開表示達成一些方向式的共識，之後再由兩國的談判代表繼續商議落實，即雙方善意合作為解決問題而繼續努力，咁港股即使有波動，都應該是可控範圍內。



另一情景是，中美元首繼續各自宣示自己的立場，然後分道揚鑣。如是者，既沒有協議，更預視兩國關係惡化，美國好快會對餘下三千億美元中國商品加徵關稅，中國亦會擴大針對美國企業的範圍，傷的當然是企業盈利、勞工職位和投資者利益。港股要再向下尋底唔在講，全球經濟蒙受的長期損失暫難估量。



若然本周中美元首會談迎來有一份貿易協議，當然皆大歡喜，否則恒指有望向29,000點進發。若會談沒有協議但向好的方向發展，則恒指波幅料介乎27,800至28,600點。若會談沒有協議兼繼續交惡，則恒指頗大機會再失250日線(27,639點)，並下試6月低位26,672點支持。如何部署，各位好自為之。



東方產經專欄作者帥哥



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