國藝娛樂共同臨時清盤人審閱引入策略性股東　今復牌

國藝娛樂(08228)公布，從共同臨時清盤人中得悉，共同臨時清盤人正與法律顧問合作準備所需申請，以就根據百慕達法院之命令而獲委任，取得香港高等法院的承認及協助。在其他事務中，共同臨時清盤人正對貸款資本化協議及引入策略性股東協議進行審閱。視乎共同臨時清盤人所建議之可行性及考慮，共同臨時清盤人或就上文所述貸款資本化協議及引入策略性股東協議採取進一步行動，以履行其於百慕達法院之命令下之職責。



考慮到跨越香港及百慕達司法權區重組/清盤制度之間的複雜程度，以及該等制度對貸款資本化安排公告及引入策略性股東協議公告內所述交易之潛在影響，公司董事會獲知會，現時面臨的不確定因素變幻莫測。



公司股份於6月24日上午9時正起於聯交所恢復買賣。



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