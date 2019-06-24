亞洲股市：日澳股報跌　韓股靠穩

亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數早段跌46點或0.2%，至21,213點。



板塊方面，地產股跌0.3%，資訊技術及通訊服務股跌0.5%。個股中，三井造船及鈴木汽車跌2%，日產汽車跌0.4%。



松下電器跌1%。瑞信將其評級由「優於大市」，降至「中性」。



Uniqlo母公司迅銷偏軟。公司正計劃在2020年春季提高工資，以鼓勵傑出員工。



南韓首爾綜合指數升3點或0.1%，報2,129點。友利投資銀行及東洋鋼管漲5%至6%，而三星電子則跌0.4%。



澳洲儲備銀行(即澳洲央行)行長洛威稱，全球經濟增速放緩，但仍然合理；澳洲悉尼普通股指數跌21點或0.3%，報6,713點。板塊方面，工業股跌0.7%，地產及資訊技術股跌0.3%。個股中，冠軍鐡礦及聯通電力均跌3%。



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