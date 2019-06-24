【專家點評】陳汝銘：發掘內地消費升級受惠股

主要業務為製造及銷售主流珠寶及名貴珠寶的周大福(01929)早前公布2019財年業績，股東應佔溢利為45.77億元，按年增加11.8%，末期息20仙，按年增加33.3%，並派發特別息30仙，計及特別息，全年派息65仙。期內營業額為666.61億元，按年增加12.7%，主要受惠於新增零售點及黃金產品表現強勁；毛利186.02億元，升14.7%，毛利率為27.9%，按年升0.5個百分點。



去年集團於內地營業額上升15.3%，達424.32億元，主要由新開的零售點帶動。集團在內地零售點按年增加539個，至2,988個。有見新城鎮增長率高於一、二線城市，為爭取更大的市場份額及優化在內地的品牌競爭力，並策略化深化市場滲透，集團計劃2020財年於內地開500間分店，未來3至5年繼續在內地較次級城市及縣級城鎮開設加盟模式零售點，以加快開店步伐。



集團於粵港澳大灣區市場經營數十年，早已建立戰略據點，近年更成功在內地推行多品牌策略，有助發展二、三線城市，把握當地消費者購買力上升所帶來的商機，預期未來數年將會持續增長，建議7.5元附近買入，目標8.3元，若失守7元則先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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