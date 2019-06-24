A股快報：鋼鐵、有色股受捧　貴州茅台直逼千元關

滬深股市走勢反覆靠穩，滬綜指在3,000點爭持，最新仍升4點或0.1%，報3,006點；深成指升8點，至9,222點；創業板指數則倒跌5點或0.3%，報1,517點。



板塊方面，釀酒股升近2%，鋼鐵股升1.5%，有色金屬股升1.2%，金融股靠穩；而地產股跌0.6%，飛機製造股跌近1%，船舶製造股領跌1.6%。



貴州茅台漲逾2%，股價高見997.99元人民幣(下同)，升穿990元的歷史高位，直逼千元關口。公司2018年度權益分派股權登記日為2019年6月27日，公司每股現金紅利14.539元。



唐山7月或將繼續加大鋼企減排力度，鋼鐵股有支持，方大特鋼飆9%，八一鋼鐵、新鋼股份及大冶特鋼抽升5%至6%，西寧特鋼漲4%。





【09:45】A股快報：三大指數靠穩 券商股炒高

內地股市靠穩，滬綜指高開2點或0.08%，報3,004點；深成指高開5點或0.06%，至9,220點；創業板指數高開2點或0.19%，報1,526點。



板塊方面，環保股領漲近2%，次新股升1.8%，金融股升0.3%；而地產、煤炭及飛機製造股偏軟，船舶製造股跌0.3%，水泥股跌0.4%。



萬達信息漲停，報13.33元。公司控股股東與中國人壽簽署股份轉讓協議，擬轉讓公司5%股份。



蘇寧易購高開4%。公司全資子公司蘇寧國際擬以現金48億元等值歐元收購家樂福中國80%股份。



五大券商包括華泰證券、海通證券、國泰君安、中信證券及廣發証券，分別升1%至2%。上述公司公告稱，收到人行通知提高短融餘額上限，待償還短融餘額上限合計提升近2,000億元；另有消息指尚有多家大型券商有類似安排，估計合計約3,000億元。



此次集體提高券商短融餘額上限的舉動，被解讀為人行有意通過券商解決非銀機構流動性困局的措施之一，而此亦可緩解券商資本壓力、流動性有望獲提升的利好消息。



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