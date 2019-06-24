大行唱淡！國泰航空股價曾瀉3.3%　近1個月最差

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)貨運量連跌7個月，並預告客運收益放緩。該股周一捱沽，最多下挫3.35%，低見11.54港元，為近1個月以來日中最大跌幅。



Jefferies分析員Andrew Lee在報告指出，國泰客座率因供應過剩而面臨壓力，加上自6月下旬以來客座率進一步惡化，將其目標價由16.3元調低至16元。



該行將國泰2019年客座率預測由增長0.9%調至下跌1.8%；另預計直至8月份航空貨運收益將出現季節性疲弱，同時公司管理層對今年航空貨運量也呈謹慎態度，預計今年貨運收益將由原先預期下跌1.3%，大幅調低至下跌4%。



國泰公布的數據顯示，國泰航空及國泰港龍航空於5月運載的貨物及郵件合共16.82萬公噸，按年減少3.9%，運載率下跌4.7個百分點，至63.9%。累計今年首5個月的載貨量按年減少5%，至81.51萬公噸，運載率亦累跌4.2個百分點至63.6%。



國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，即使5月整體客運量領先運力增長，惟受激烈競爭影響，收益率仍然受壓。他預計未來數月的客運收益有放緩迹象，市場對旅遊需求下降，尤以長途航線為甚，令整體收益率嚴重受壓。



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