魚缸通：散戶轉炒半新股

大市周一早間升升跌跌，散戶轉炒半新股，取其不太受大市升跌影響。



致富證券大埔分行經理Gordon指，周一早間散戶觀望氣氛濃厚，大家都等緊G20峰會情況、期指結算、以及半年結等多項影響大市的消息。



他觀察到中煙香港(06055)已成為散戶的新愛股，可能是這隻半新股上市後表現不俗，散戶見升就追升，加上公司行業較獨特，可能有得炒一炒。有些散戶是在新股時抽回來，相比招股價4.88港元已累賺不少，亦有些是在7元之上追入，至今亦有賺。此股周一早間高位見8.9元，升6.5%。



他續指，維他奶國際(00345)公布業績後連日下跌，但不建議投資者追入，因公司現時市盈率仍高，加上去年下半年業績有點走樣，若要買寧揀大家樂集團(00341)。至於上周急跌的中電控股(00002)，他亦建議在80元樓下才再睇，待股息率升番去4厘水平。



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