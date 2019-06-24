【即市分析】金價未升完　金礦股大好「錢」途？

東方產經專欄作者股博士：上星期伊朗擊落美軍無人機，美國總統特朗普斥其犯下大錯。市場避險意識上升，日圓及瑞郎等避險貨幣皆抽上，而在美元回軟下，黃金價格上周亦一度借勢抽上至1,400美元樓上，連帶近期有氣有力的金礦股都齊齊發力再上。(金屬礦物板塊追蹤：https://bit.ly/2H8yD0t )



從基本面分析，雖然中美貿易戰持續，但受美匯反覆向上影響，以美元計價的金價自然亦冇乜力水。不過近期美國受地緣因素影響，美匯指數從98樓上回軟至96.5水平，這成為金價步步向上的主因。其次，中美元首將在G20峰會會面，但特朗普性格飄忽，傾唔傾得成真係未知之數，加上美股已預先抽上，若然結果不似預期，避險意識或進一步上升，有利金價再衝高。



再者，美國聯儲局主席鮑威爾指，未來有減息條件，而市場預期下次即7月減息機會係百分百，差別只在於係減0.25厘定係減0.5厘，可見美國經濟底子都未必如想像中強，咁黃金自然又受捧。



三隻較具鑊氣的金礦股--紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)及山東黃金(01787)，近月股價走勢皆從低位拾級向上，MACD牛叉持續，9日RSI亦開始進入超買區，且最重要一點係成交有增無減，成交配合升勢。策略上，在基本面及技術走勢皆利好的情況下，預期短期內資金繼續追勢買入相關金礦股的機會率唔細，大家不妨從中尋寶。



最後，如果要真係睇好金價走勢又唔想冒企業管治風險的話，可留意SPDR黃金ETF(02840)，勝在追蹤金價走勢，且ETF交易費用較低。

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