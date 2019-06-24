【瑞銀推介】金價創逾5年高位　留意紫金CALL輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：港股受惠中美兩國領袖通電話確認在二十國集團(G20)峰會會面並重啟談判後，中港及美股都在過去1周顯著回升，美股標指更創出新高，美股特別強還主要受惠於聯儲局的減息預期。



不過美、歐及中國等世界主要經濟體都傾向較寬鬆的貨幣政策，令巿場擔心貨幣貶值的風險不容忽視，黃金價格今個月顯著上升，由月初約1,280美元每安士的水平，近日曾升破1,400美元的關口，更創出超過5年的高位。



金價轉強亦帶動香港上巿的金礦股做好，其中龍頭股紫金礦業由2.8港元起步，近日高見過3.32元的高位，升幅近兩成。



過去10年金價及紫金都可謂有波幅但沒有明顯升幅，但近日環球央行「轉鴿」的程度亦是近年少見，投資者可留意金價短線會否仍有動力。事實上，過往走勢顯示如果金價有異動，紫金升跌幅都相當大而且快。所以部署應該以短線為主，若以CALL輪入場，更應以較細的資金控制風險並嚴守止蝕。



如投資者看好紫金，可留意認購證(28768)，行使價4.2元，2019年9月到期，有效槓桿約10倍。



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牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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