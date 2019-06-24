異動股：波司登遭狙擊　股價冧近25%後停牌

波司登(03998)中途停牌，停牌前報1.73元，跌24.78%。該股日內一度挫至1.65元，最多跌28%。





【10:44】異動股：波司登遭狙擊 股價挫兩成

沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)狙擊波司登(03998)，質疑公司財務數據、關連交易等，該股股價急挫兩成，低見1.84港元，最新報1.93元，跌16.09%，成交金額1.49億元。



資料顯示，博力達思研究去年曾狙擊4家香港上市公司，包括恒生指數成分股的恒安國際(01044)。去年底該機構創辦人Matthew Wiechert接受外電訪問時曾揚言，今年1月會再狙擊兩隻中資股，其中一隻在港上市。



Wiechert又稱，公司新增5名員工，並計劃每月推出1份沽空報告。



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