港股格局：陳政深7月睇升　上望29400

恒指周一早間曾升穿28,600點，企於50天線之上。



艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，短線而言對恒指走勢偏向樂觀，一來看到資金流入投資市場，沒有之前般恐慌；二來按過去20年的恒指表現數據，有14年恒指會在7月上升，向上機會率較大，若現時恒指在50天線慢慢建立支持，7月仍可看好。



惟他補充，7月之後要小心，特別在宏觀層面上，包括中美貿易談判上，雙方關係會否再度緊張。此外，美國總統特朗普對聯儲局的息口政策，以及對伊朗的態度，均令市場擔心。



在低息環境不知還會維持多久下，他認為房地產投資信託基金和公用股仍會吸引資金流入，可考慮持有或吼位吸納。而短線短炒其他股份，可揀選一些現時處50天線之上、相對強勢的股份。他料恒指短期阻力位29,400點，支持位28,000點。



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