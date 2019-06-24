華為內地出貨量超越iPhone？原來係咁計...

據市場研究機構Counterpoint Research報告，華為高端智能手機在中國市場的出貨量，在今年第1季首次超越蘋果公司的iPhone。



該機構預計，華為首季在中國高端智能手機市場出貨量佔比達48%，按季升9個百分點，iPhone同期的出貨量佔比為37%，按季跌3個百分點。



值得留意的是，上述高端智能手機的售價介乎600至800美元，不包括售價800美元以上的超高端手機，即未有計算最新款的iPhone Xs系列。



報告指，華為高端智能手機中國市場的出貨量超越蘋果，主要受惠Mate 20和128GB版Mate 20 Pro，這兩款手機今年首季在內地市場的出貨量，均超越相若價位的iPhone XR和iPhone 8系列。



至於售價在800美元以上的超高端智能手機市場，Apple在中國市場仍是霸主，其第1季出貨量佔比高達74%，遠高於華為的14%。



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