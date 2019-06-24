狙擊股可吸？梁杰文指要留意公司往後的動作

大市周一早間大致靠穩，不過有沽空機構出手狙擊波司登(03998)，拖累其挫近25%後停牌。



宏高證券投資經理梁杰文表示，凡有沽空機構出報告，不論理據如何，都會引起市場恐慌，出現人踩人而股價急插的情況。投資者此時買入是投機的行為，是否值博大家自行判斷。以波司登為例，近一年由1港元樓下累升至2元之上，升幅不少，遠遠跑贏大市，股價有調整亦合理。



被狙擊的股份之後能否反彈，很視乎上市公司的聲明如何作出反駁，以及會否有股份回購、大股東增持等行動。安踏體育(02020)早前被狙擊，隨即進行溢價配股去穩定股價，現時股價已重返被狙擊前的水平，便是很有力的反擊例證。



大市方面，他建議投資者要保持警覺，如果短炒持股有賺，在G20開會前宜先鎖定利潤，以防重蹈覆轍。他料恒指短期上不到29,000點，若回落至27,000點水平則可吸納。



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