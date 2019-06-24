人民幣Hibor：隔夜息跌至2.41厘　離岸及在岸價企6.87

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回軟至2.41厘；1及2星期、1個月拆息處2.69至2.93厘。2、3、6及12個月拆息介乎3.02至3.29厘。



24/6/2019

隔夜 2.41715厘

1星期 2.69200厘

2星期 2.89283厘

1個月 2.93850厘

2個月 3.02300厘

3個月 3.08083厘

6個月 3.16433厘

12個月 3.29600厘



21/6/2019

隔夜 2.59650厘

1星期 2.94000厘

2星期 3.03167厘

1個月 3.12467厘

2個月 3.16433厘

3個月 3.18600厘

6個月 3.33883厘

12個月 3.41333厘



人民幣兌每美元企6.87，離岸人民幣(CNH)由6.8568，回落至6.8791，最新報6.8738；在岸人民幣(CNY)亦由6.8606，回軟至6.8819，最新報6.8766。



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