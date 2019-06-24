【午市重點睇】英鎊企穩1.27關　圓匯跌至107.3

●美匯指數在亞洲市低見96.091；圓匯報107.3；歐元兌美元報1.138；英鎊報見1.275。港匯最新處7.8152。在岸、離岸人民幣在6.87水平。金價強見1,411美元，最新報1,403美元，布油企65.45美元，紐油逼近58美元，曾見57.95美元。道指期貨升59點。



●港股反覆，恒生指數半日升64點或0.23%，報28,538點，地產股做好。https://bit.ly/31N0777

-波司登遭狙擊，股價冧近25%後停牌。

-中國燃氣績後漲5%，瑞銀調升目標價。

-大行唱淡！國泰航空股價曾瀉3.3%，近1個月最差。

-新股錦欣生殖醫療每股定價8.54元。



●【即市分析】

-金價未升完，金礦股大好「錢」途？https://bit.ly/2FuEqPJ

-冇貨入市高追，提防接火棒。https://bit.ly/2X1utPC



●A股快報：三大指數半日收市向下，貴州茅台直逼千元關。https://bit.ly/2FtDvim



●亞洲股市：日股中段微升。https://bit.ly/2XsYc8G



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續升至2.42厘；1個月期升至2.49厘；3個月期企2.40厘。



●滙豐上調3個月、6個月及12個月港元定存息率，一年期逾2厘。



●人民幣中間價下調31點子，報6.8503，結束三連漲。



●人行暫無進行逆回購操作。



●傳印度要求電單車廠兩周內提交電動化轉型計劃。



●華為內地出貨量超越iPhone？原來係咁計...https://bit.ly/2Y9zw1M



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