藍天海岸錄串燒成交　業主沽一房換三房

中原地產高級分區營業經理吳家威表示，東涌區於剛過去的周末錄得4宗成交，其中一宗為藍天海岸1座中層H室，單位實用面積388方呎，一房間隔，叫價620萬港元，經買家議價後，減價20萬元，以600萬元成交，實用呎價15,464元。買家為區內上車客，見上址減價後可做八成按揭，立即拍板入市。原業主於2015年6月以418萬元買入單位，現轉手賬面獲利182萬元，3年升值約44%。



上址原業主於沽出單位後，隨即換入同屋苑中層I室，實用面積694方呎，三房一套房間隔，開價920萬元，議價至900萬元成交，實用呎價12,968元。原業主於2003年4月以208.5萬元一手買入單位，現轉手獲利691.5萬元，單位16年升值3.3倍。



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