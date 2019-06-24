領航王黔：中美貿易戰有排打　籲持10年期美債

領航亞太區首席經濟學家王黔預料，中美兩國元首將在二十國集團（G20）峰會握手，並有短暫妥協，但坦言兩國貿易糾紛仍然未解決，將是持久戰。此短暫好消息利好部分高質素風險資產，建議投資者持有美國10年期國債、高投資評級的企業債券，或高質素的股票。



她斷言，美國經濟在未來兩年進入衰退的機會僅30%及40%。另預期，美國聯儲局將於7月減息50點子，但如果見經濟改善，及息口倒掛情況扭轉，就會停止減息。減息會令美元稍為轉弱，但絕不會影響強美元趨勢，因為聯儲局寬鬆政策取決於目前全球經濟放緩，而非美國市場內部問題。



她續預計，印度、馬來西亞、泰國及韓國等央行都會跟隨減息，所以美元會持續有吸引力。



而中國方面，人民銀行只會推出有限度的政策刺激措施，例如降低市場利率，以防資產槓桿比率過高。並料人民幣未有太大貶值風險，兌美元會維持低於7的水平。



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