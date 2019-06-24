【高盛推介】留意高槓桿中信證券認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周一(24日)低開73點，及後反彈靠穩。



中信證券上周二(18日)起連升3日，累計升約11.7%。上周五(21日)回落約0.7%。周一早段則反彈，最高見16.4元。公司早前公布，上月營業收入達13.63億人民幣。而淨利潤達4.71億人民幣，增長約0.2%。



觀察認股證資金流向，可見上周五資金轉向部署恒指認購證，錄得約250萬元資金流入。而上周一(17日)至上周四皆錄得資金流入，合共約9,380萬元的恒指認沽證，上周五獲資金轉向沽出，錄得約420萬元資金流出。另一方面，上周資金傾向部署中信證券認購證，5個交易日共錄得約390萬元資金流入。



觀察近期資金流向，可見投資者在部署時，傾向留意個股之中相對大市的表現。短線而言會留意一些有動能的股份作看好部署。而中期而言則會尋找一些與恒指相關的產品部署對沖，以規避外圍市況的風險。



投資者如看好中信證券，現階段可考慮以行使價16至19元間、兩個月期以上的認購證作部署。投資者可留意當中槓桿較突出的購證(16643)，行使價18.51元，2019年11月11日到期，實際槓桿7.8倍，行使價16至19元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署恒指認沽證，可留意價外幅度約3.3%，年期約3個月的貼價恒指沽證(12173)，行使價27,568點，2019年9月27日到期，實際槓桿15.1倍，貼價、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



相反，投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約2.9%，年期約兩個月的恒指購證(27338)，行使價29,338點，2019年8月29日到期，實際槓桿21.0倍，行使價28,400至29,400點間、低街貨產品中，槓桿最高。



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