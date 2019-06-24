【瑞通推介】中電中海油美團點評輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國商務部增列五家中國企業入貿易黑名單；另華為入稟美國法院，指美國商務部無故扣押其電訊設備。美股四連升後，上周五(21日)稍為回落。道指收報26,719點，跌34點或0.13%，全周計仍累升逾2.4%。



恒指上周五收報28473點，跌76點或0.3%，但全周計累漲1,355點或5%。周一(24日)早段稍作整固，回至28,400點水平，其後轉為靠穩，技術上於50及100天線附近窄幅上落。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾5,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾740萬元，反映投資者對短期市況好淡分歧。上周五其牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,768點，而熊證街貨重貨區為收回價28,600至28,699點。



中電控股發盈警後被多間大行相繼調低其目標價，拖累其股價上周五曾急挫5.5%，低見85.3元，收市仍跌4.3%，一舉跌穿多條平均線。股份周一早段好淡角力，力守86元，上方的250天線(87.7元)已由支持變阻力。上周五相關窩輪突受關注，分別有86萬和33萬元淨流入其好倉和淡倉。



中東地緣政治危機升級，打亂中東地區石油供應，配合美國聯儲局很大機會下月減息，刺激紐約期油上周急升逾8%，創逾兩年半最大單周升幅。中國海洋石油是上周五表現最好藍籌，以全日高位13.48元收市，升幅近2.6%。周一早段略為回軟，重返13.4元之下，但仍處主要平均線之上。上周五有逾110萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有6萬元淨流入。



美團點評再被納入富時指數系列，上周五在U盤時段錄75.6億元大額成交，全日成交達97.7億元成為最活躍港股。不過其沽空金額39.79億元同日亦居首位，沽空比率達40.7%。股份上周五收報64.3元，升2.55%，連升5個交易日，周一早段曾回吐2.4%，低見62.75元，其後跌幅收窄至不足1%。投資者憧憬「北水」有望在下半年獲准買賣同股不同權股份。輪證資金流方面，上周五分別有超過1130萬和26萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

中電輕微價外、中短期購證(16233)，行使價96.88元，2019年9月到期，實際槓桿14.3倍。



中海油輕微價外、中短期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿9.2倍。輕微價外、中短期沽證(17016)，行使價12.28元，2019年11月到期，實際槓桿6.6倍。



美團輕微價外、中年期購證(29719)，行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿4.6倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿10.2倍。貼價、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿8倍。



友邦貼價、中短期購證(19892)，行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿8倍。貼價、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿7.2倍。



南方A50貼價、中短期購證(29365)，行使價15.2元，2019年10月到期，實際槓桿9.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(57635)，收回價及行使價27,020點，槓桿比率20.8倍。N類熊證(67859)，收回價及行使價28,980點，槓桿比率37倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率4.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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