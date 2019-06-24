移民新選擇！呢個地方畀166萬可以永久居留

外電報道，沙特阿拉伯推出永久居住權申請計劃，旨在吸引外國人投資，但申請者首先需繳納約21.3萬美元(約166萬港元)的費用。另一個更便宜選擇，就是申請者繳付2.6萬美元(約20.2萬港元)，便可獲得一年的可續簽居住權。



據悉，上述「高級居住權」允許外國人購買房產、毋須沙特人擔保的情況下做生意、更換工作、進出沙特，並爲其家庭成員提供擔保簽證。除了支付費用外，申請人還必須年滿21歲，有償付能力，無犯罪記錄並且有健康證明。



沙地王儲穆罕默德沙曼(Mohammed bin Salman)在2016年首次提出長期居留計劃的想法，這是他減少經濟對石油依賴、促進外國直接投資計劃的一部分。當時他估計，至2020年計劃將產生約100億美元的年收入。



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