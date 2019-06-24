IDG能源：與富士康將有更多合作計劃

IDG能源投資(00650)引入富士康為第二大股東，總裁劉知海稱，公司與富士康屬長期戰略合作關係，借助其物流經驗，公司去年底開拓液化天然氣(LNG)罐箱物流項目，今年首季已產生收益。他相信，未來與富士康會有更多合作計劃，惟目前未有詳情可公布。



面對中美貿易糾紛，他坦言，所有與貿易相關的產業短期內都會受影響。不過，中國LNG仍供不應求，美國作為全球最大LNG供應國，相信長遠對其需求影響不大。目前，公司在美國擁有一個頁岩油氣田項目，將利用金融衍生工具，以對沖油價波動風險。



他透露，公司正積極尋求退出美國頁岩油項目，把握行業復甦周期，為股東實現利益最大化。惟現時只屬前期探討階段，具體退出時間尚需視乎市場情況及價格。



另外，公司亦有投資內地LNG接收站營運商九豐集團。劉指出，九豐去年已遞交內地A股上市申請，公司會持續關注其進度，不排除會待其上市後，以合規方式退出該投資項目。



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