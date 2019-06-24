美孚新邨月內兩破頂！「凸海」呎價逾1.83萬元

中原馮健平透露，荔枝角美孚新邨1期百老滙街24號高層B室，實用面積1,269方呎，屬四房「凸海」間隔，望嶺南公園景及開揚海景，最初叫價2,680萬港元，現以2,330萬元易手，呎價18,361元，創屋苑呎價新高，更是1個月內兩度破頂。



資料顯示，上址業主早於1996年以653萬元購入，持貨23年，是次沽貨帳面獲利1,677萬元，單位升值約2.6倍。



而同屋苑5期蘭秀道8號高層D室上周才以1,280萬元易手，實用面積714方呎，呎價17,927元售出，但紀錄僅維持一周已迅速被打破。



事實上，樓齡已達「百半」的美孚新邨，本月至今錄約9宗買賣成交，平均實用呎價約15,355元，同期成交量雖然下跌約25%，但呎價則升約5%。

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