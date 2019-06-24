【即市分析】體育用品股強得有道理

東方產經專欄作者帥哥：大市今早(24日)反覆靠穩，體育用品股突圍，安踏體育(02020)在大成交下向上，即市曾抽升逾7%高見55.95元，現則升5.8%報55元；至於李寧(02331)即市亦創出15.36元的52周新高，現仍升0.5%報15.24元。



事實上，體育用品企業以中國為主要市場，受環球經濟影響有限，且內地有意谷內需、促消費以維持經濟平穩增長，以及減稅刺激的效應，均可釋放消費力，相關憧憬支持體品股今年持續呈強。



摩根士丹利報告引述安踏管理層指，公司於2019年第二季銷售鞏固及符合目標，其旗下FILA銷售增長持續強勁，但基於門店開設會逐步放慢，相信未來增長率不會如今年首季般高。該行維持對其「增持」投資評級及目標價60元。



另外，安踏納入恒生中國企業指數成分股已於上周一生效，相信將吸引更多資金追捧。該股上月底遭沽空機構狙擊，惟股價好快重拾升勢，年初至今股價已累升46%，大幅跑贏大市，料後市有望挑戰59.4元的52周高位。



至於李寧去年10月由6.3元展開升浪，以即市高位計，至今已累升1.4倍，股價強勢畢呈，雖然其往績市盈率已達45倍，估值已處偏高水平，惟從長線看，大圓底回升的格局未變，小注跟進博更上層樓，止蝕位在14元。

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