嫁娶注意！大行唱好金價　今年會升上呢個位...

金價近日顯著做好，在全球出現減息潮及中美貿易談判未明的前提下，大行預期國際金價仍會再上升，準備嫁娶的朋友，宜留意走勢睇位買金。



外媒引述貝萊德策略師Russ Koesterich表示，美國聯儲局暗示可能減息，令實際利率保持在較低水平，對美元造成壓力，因此金價可能有進一步上漲空間，但短期內或出現回調。他補充，中美貿易爭端，加上全球經濟增長放緩，投資者尋求避風港，黃金重新成為關注焦點；貿易摩擦升溫，對黃金來說更可能是一個特別強勁的時期。



而另一大行花旗集團則預計，金價未來12個月會升見1,500至1,600美元。



現貨黃金上周已觸及5年多以來的高位，周一(24日)續升見至每安士1,411美元，最新企每安士1,405美元。現水平金價較花旗之預測，有最多約一成的上調空間。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

