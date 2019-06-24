二手成交：換樓客斥800萬購盈翠半島細兩房

中原地產分行經理楊麗珍表示，青衣盈翠半島本月首19日未有錄得成交，隨利好消息增加，最近3日連錄4宗成交，全屬兩房單位，平均實用呎價18,131元。其中一宗為9座低層A室成交，實用面積432方呎，屬細兩房間隔，成交價800萬港元，實用呎價18,519元。買家為區內換樓客，原打算購入大兩房單位，不過樓價超出預算，最終購入上述細兩房單位作新居。



原業主則於2011年2月以337萬元買入單位，現沽出單位，帳面獲利463萬元，升值近1.4倍。



盈翠半島目前僅有兩個細兩房單位放盤，入場價777萬元，位於極低層及無樓睇，另一個放盤位於中層，叫價971萬元，同樣無樓睇。



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