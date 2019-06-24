樓價UPDATES：青衣居屋賣近1000萬元

二手樓價重拾升軌，青衣居屋偉景花園三房單位，已補地價售920萬港元，料屬區內同類物業高位。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島22座中層G室，四房間隔，望全海景，實用面積約886方呎，單位原以1,768萬元放售，其後獲區內客接洽，雙方議價後減價10萬元，以約1,758萬元易手，實用呎價約19,842元。



●薄扶林碧瑤灣39座中層戶，實用面積為1,334方呎，三房一套連工人套房間隔，以約3,000萬元獲承接，實用呎價22,489元。



●北角柏蔚山6月至今錄得22宗租賃成交，包括2座中層D室，實用面積808方呎，三房一套間隔，以44,500元租出，實用呎價55元。



●鰂魚涌太古城6月至今錄得5宗成交，其中金星閣中層C室，實用面積701方呎，三房間隔，望園景，以1,600萬元易手，實用呎價22,825元。



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九龍區



●長沙灣寓‧弍捌低層B室一房戶，實用面積約324方呎，以約16,000元放租一星期，獲區內客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以14,800元租出，實用呎租約45.7元。



●長沙灣海柏匯高層B室，實用面積約204方呎，採開放式間隔，望海景，以每月13,000元租出，實用呎租約63.7元。



●西南九龍浪澄灣中層A室，三房間隔，實用面積約842方呎，以約43,000元放租約1個月，雙方議價後減價6,000元，外區客以37,000元承租，減幅近14%，實用呎租約43.9元。



●九龍灣德福花園G座中層4室，屬兩房間隔，望全園景，獲睇樓3個多月之外區客承接，成交價778萬元，實用面積517方呎計，折合呎價約15,048元。



●九龍灣德福花園U座低層15室，實用面積約494方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，早於去年9月以738萬元放售，及後累減110萬或約15%，以628萬元成交，實用呎價約12,713元。



●鑽石山星河明居E座高層9室，實用面積約593方呎，三房一套間隔，享山景，終以24,500元獲買家承租，實用呎租約41元。



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新界區



●青衣居屋偉景花園1座高層D室，實用面積用687方呎，三房一套間隔，已補價自由市場叫價950萬元，減價30萬元，獲買家以920萬元承接，實用呎價13,392元。



●青衣灝景灣7座低層H室，三房一套連儲物房間隔，享海景，以1,648萬元沽出，實用面積867方呎計，折合呎價19,008元，樓價屬屋苑歷史次高，屋苑本月錄得5宗成交，當中3宗為千萬元成交，平均實用呎價約18,378元。



●青衣盈翠半島3天連錄4宗成交，包括9座低層A室，實用面積432方呎，屬細兩房間隔，成交價800萬元，實用呎價18,519元，新買家為區內換樓客。



●東涌藍天海岸1座中層H室，實用面積388方呎，一房間隔，叫價620萬元，經買家議價後，減價20萬，上車客以600萬元購入，實用呎價15,464元。上址原業主沽貨後，以900萬元購入同屋苑1座中層I室，較開價低20萬元，以實用面積694方呎計，折合呎價12,968元。



●東涌居屋裕東苑D座中層1室，實用面積646方呎，三房間隔，未補價第二市場開價525萬元，最終減至獲綠表客以505萬元購入，實用呎價7,817元。



●天水圍栢慧豪園5座低層A室，實用面積494方呎，兩房間隔，開價600萬元，之前租客未搬走，以「無樓睇」形式放盤1個月，日前租客遷走，單位開放睇樓，一名年輕上車客睇樓後隨即還價，最終以592萬元成交，實用呎價11,984元。



●馬鞍山海栢花園1座中層C室，實用面積396方呎，兩房間隔，開價約720萬元，議價後減價32萬元，以688萬元易手，實用呎價17,374元。



●大圍名城1座南翼高層A室，實用面積678方呎，三房一套間隔，議價後以1,265萬元易手，實用呎價18,658元。



●粉嶺花都廣場剛錄本月首宗成交，單位為1座中層B室，實用面積526方呎，三房間隔，開價約710萬元，議價後減價約17萬元，以693萬元獲承接，實用呎價13,175元。



●粉嶺逸峯3座低層B室，實用面積約509方呎，兩房連儲物房間隔，日前獲租客以15,500元承租，實用呎租約30元，項目本月累錄得約6宗租賃成交。



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