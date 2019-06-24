GRAND MONTARA再加推101伙　平均呎價逾1.5萬

會德豐地產常務董事黃光耀指出，旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA再提價1%至1.5%，加推4號價單，涉及101伙，扣除最高22.5%優惠後，售價599.8萬至1,351萬元，呎價13,926至18,419元，平均呎價15,491元。



他預計，今日(24日)將錄超過5,000個認購登記，最快日內上載銷售安排，並於周末開售。



而項目已推出的404伙，平均呎價14,749元，當中近三成單位售價低於800萬元。該批單位市值約49億元。



而是次入票者中近100%採用網上登記，至今有近100個大手客，客源分布方面，佔約半數來自東九龍，亦有約20%來自港島，近70%為向隅客。



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