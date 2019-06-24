【市後重點睇】人民幣企6.88水平　道期上揚

美匯指數反覆企96.1；圓匯進一步跌至107.4；歐元兌美元報1.1376；英鎊稍回至1.272。港匯處7.81。在岸、離岸人民幣企6.88水平。金價於1,410美元徘徊，布油企65.3美元，紐油報57.86美元。道指期貨升52點。



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●歐洲三大股市個別發展，英國富時100指數升0.05%，報7,411點；德國DAX指數跌0.25%，報12,308點；法國CAC指數升0.1%，報5,535點。



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