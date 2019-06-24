惠譽︰外資銀行內地業務風險敞口放緩

評級機構惠譽發表報告，外資銀行於中國內地業務風險敞口(MCE)在2018年呈現放緩，該行預料2019年增長會繼續放緩，惟香港銀行在中期內的有關風險敞口，會繼續領先全球銀行。



「風險敞口」是指未加保護、且沒有做對沖的風險，多數來自債務人違約行為可能導致的壞帳影響。



報告提及，受香港及其他亞太區銀行增長帶動，2018年MCE整體增長6%，惟區外銀行的MCE普遍下跌，因此增幅遠低於2017年的21%。



惠譽指出，上述情況反映美中貿易摩擦及中國經濟放緩影響了市場氣氛。該機構預計，今、明年中國經濟增速將放緩至6.2%及6%，至2021年更低見5.8%。



去年在岸流動性緊張，2018年對香港銀行的貸款需求增加，但隨內地流動性趨緊情紓緩，並下調存款準備金率，上海銀行間同業拆放利率(Shibor)向下，令借貸吸引力大於在香港銀行。



惠譽又認為，若MCE持續擴張，並欠缺審慎管理情況下，勢為銀行資產質素及盈利能力添壓，有關情況其中已於東亞銀行(00023)反映出來。



值得留意，東亞銀行本月發盈警時披露，早年在中國內地批出四項面值總值約62億元，來自非一線城市商業地產界別貸款資產，透露該行將因此出現25億至30億元稅後減值損失。



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