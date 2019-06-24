【fb直播】恒指牛皮待變？

中美領導人將於本周G20峰會會面，不過會前美國再將五間中國企業列入實體清單，指其對美國國家安全或外交政策利益構成風險，港股周一(24日)好淡爭持。「習特會」一日未有結果，恒指難有方向？



市場憧憬廣東省大灣區人才政策，有望刺激住屋需求，內房股做好，有大灣區概念的中國奧園(03883)一度抽升逾6%。有國策扶持可唔可以短炒？



物管股跑出，中海物業(02669)、碧桂園服務(06098)再創新高！點解物管股近期咁強勢？高追定等回吐先吸納？



安踏體育(02020)同樣異軍突起！純屬資金炒作無須消息配合？



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