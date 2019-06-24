豬肉難減價！內地5月進口肉類創新高　為何年底更貴？

外國傳媒報道，受到非洲豬瘟肆虐影響，中國作為全球最大豬肉消費國，5月進口包括豬肉在內的肉類數量創下新高。



數據顯示，中國5月進口55.62萬噸肉類，按年大增45%，令今年首5個月進口肉類達220萬噸，按年升23%。其中，5月豬肉進口量為18.74萬噸，按年飆63%；羊肉4.2萬噸，按年大升53%；牛肉亦增41%，達12.37萬噸；冰鮮雞升26%，達6.34萬噸。



各種肉類進口量大增，主因是豬肉價格大升，令消費者轉食其他肉類，繼而刺激進口一同增長。



目前有專家指，雖然中國主要港口內的凍庫空間有限，但不見得進口肉類會減慢。值得留意的是，由於是夏季關係，人們靠吃肉保持身體溫暖的需求減少，為豬肉需求淡季，但內地多個城市的豬肉價格依然上揚，截至6月14日，每公斤豬肉批發價為21.55元人民幣，按年大升12%。換言之，到了夏季結束，今年底豬肉價格將升得更高。

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