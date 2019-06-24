全球經貿戰：科技戰？中國業界坦承追不到美國

日本傳媒報道，不少中國科技業者向《日經新聞》透露，若沒有美國技術，中國是無法達成政府想要的「中國製造2025」目標。



有來自中國的人工智能(AI)晶片商直言，中國是別無選擇，技術差距太大，如果失去美國軟件支援，恐無法更新，自主研發晶片會走入「掘頭巷」。亦有公司坦承，全球似乎都不太可能在短期內擺脫美國同業，中國晶片效率仍低於英特爾(Intel)，即使華為能做出與高通(Qualcomm)一樣的晶片，也會覺得高通較可信賴，因人家有幾十年經驗。



對於中國政府在「中國製造2025」的藍圖中，規劃2025年晶片70%由中國製造。不少業內人士在接受訪問時均要求匿名，以免政府不高興，因目標遙不可及。

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