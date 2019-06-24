貿戰拖累收入　匯聚科技︰已成功在美申請豁免關稅

受中美貿易戰影響，電線組件供應商匯聚科技(01729)於2019財年來自美國市場收入按年大跌逾22%。首席財務官黃志權解釋，主要是由於美國客戶今年首季將部分訂單延遲出貨所致。公司已積極尋求解決方案，包括自4月起將運送至美國產品的供應鏈轉移至台灣，同時亦已成功在美國申請產品豁免徵稅。他相信今年業績將不再受美國加徵關稅影響，對業務前景仍樂觀。



他指，現時美國主要客戶訂單已回復至貿易戰前水平，新增訂單亦未見放緩，有信心今年美國收入可回復增長。



截至今年3月底止全年，公司毛利率按年下跌0.8個百分點至21.2%。黃志權稱，隨着美國客戶將原有訂單延遲至今年發貨，加上5G產品毛利較4G產品為高，對今年毛利率料有正面影響。



公司為華為供應商之一，對於美國封殺華為，行政總裁柯天然指，公司與華為業務合作已有逾18年，華為通訊設備業務以國內為主，而目前亦未見華為訂單有下降，相信華為封殺令對公司業務影響不大。公司會密切關注事態發展，不排除未來會在其他地方設廠。



柯氏續指，公司正積極拓展新客戶，期內亦已成為醫療器械公司GE Healthcare的供應商，看好其醫療設備業務發展。

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