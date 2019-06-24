地政總署：啟德舊跑道區臨海住宅地接6標書

地政總署公布，上周五(21日)截標的啟德第4C區1號地盤住宅地，最終收到6份標書。



有份入標財團包括新鴻基地產(00016)、長實集團(01113)及嘉里建設(00683)，亦有發展商以合資形式出擊，包括會德豐地產夥拍中國海外發展(00688)競投，信和置業(00083)則聯同嘉華國際(00173)投標。不過，於區內持有地皮的新世界發展(00017)及恒基地產(00012)，是次則未有參與。



資料顯示，該地皮位於舊機場跑道區，前臨全維港海景，佔地逾10.2萬方呎，可建總樓面約71.4萬方呎，當中作私人住宅用途面積不可以多於約69.4萬方呎。市場預期每方呎樓面地價1.65萬至2萬元，估值約117.9億至142.9億元。

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