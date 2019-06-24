油價勢波動！美伊爆軍事衝突機會最少達50%

外國傳媒報道，美國總統特朗普周一(24日)將公布對伊朗實行另一輪制裁，令伊朗政府前能源顧問、現任能源諮詢機構FGE董事長Fereidun Fesharaki警告，美伊緊張局勢升級的可能性「非常、非常高」，爆發軍事衝突的可能性「最少達50%」，雖然不是全面戰爭，但足以讓原油供應造成衝擊！



受美伊局勢影響，油價高位徘徊。布蘭特期油現升0.03%，報每桶64.47美元；紐約期油漲0.68%，報每桶57.82美元。



Fesharaki說：「我們要記得，伊朗是一個區域的超級力量，當美國威脅伊朗生死時，伊朗不會等死，他們會反擊。因此，我認為短期內衝突升級的機會非常、非常高。」他估計，若特朗普實行早前被叫停的軍事行動，油價將立即上升5至10美元，惟目前重啟軍事行動的機會不高。

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